Україна могла б створити банк для відновлення на базі держбанку на прикладі німецького KfW – Гетманцев

Україні в рамках плану відновлення необхідно серйозно подумати над створенням аналога державному банку уряду Німеччини "Кредитна установа для відновлення" (KfW), яка була заснована після Другої світової війни та фінансувала відновлення, вважає секретар Нацради з відновлення, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Такий банк можна створити на базі одного з державних банків. Це був би правильний проєкт. До такого банку можна було б застосувати знижені нормативи ліквідності, забезпечуючи ризикове кредитування бізнесу", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Розповідаючи про інші держбанки, Гетманцев виступив за зменшення частки держави у банківському секторі.

"Слід приватизувати державні банки. Це діяльність, що не властива державі, - управління банками", - сказав глава комітету.

Наразі держава в Україні контролює чотири банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк, які за розміром активів на кінець квітня цього року посідали відповідно 1-3 та 5 місця серед 69 українських банків, а сумарна частка їхніх активів становила на цю дату 52% від усіх активів банківської системи.

KfW був заснований у 1948 році і, як наголошується в інформації на його сайті, за цей час надав понад EUR1,7 трлн у вигляді кредитів. У 2021 році виділені ним кошти становили $107 млрд.

KfW не має філій та не залучає депозитів клієнтів, фінансуючи свій рекламний бізнес майже повністю через міжнародні ринки капіталу. У 2021 році KfW залучив з цією метою EUR82,6 млрд.

У штаб-квартирі у Франкфурті-на-Майні, у двох філіях у Берліні та Бонні, у дочірніх компаніях KfW IPEX-Bank, DEG та KfW Capital працюють понад 7,3 тис. співробітників. Він представлений приблизно у 80 точках у всьому світі.