Економіка

15:30 22.06.2022

Механізм компенсації кредитів для бізнесу на знищені війною активи може запрацювати, але не скоро - Гетманцев

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Механізм компенсації кредитів для бізнесу на знищені війною активи може запрацювати, але не скоро - Гетманцев

Механізм компенсації кредитів для бізнесу на активи, знищені або пошкоджені війною, за аналогією із запропонованим законопроектом щодо списання таких кредитів фізособам, може запрацювати, але таке рішення потребує часу, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Складне питання. Я дуже хотів би це зробити, але ситуація для бізнесу інша. На практиці вона має безліч варіантів", – зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Парламентарій припускає такий механізм для бізнесу, проте зазначає, що він надто складний для швидкої реалізації.

"Якщо у компанії знищено обладнання, а не знищено офіс? Або навпаки. Або якщо головний офіс знищено, але працює філія у Львові і працює краще, ніж до війни? Така палітра варіантів, що прийняти просте рішення, як щодо житла, не можна. Він потребує підготовки", – пояснив Гетманцев.

"Мені хотілося б говорити про компенсації, і, напевно, вони будуть. Але механізм занадто складний, щоб його реалізувати швидко", - зазначив він.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект про списання заборгованості зі споживчих кредитів на майно, знищене війною (№7441-1).

Теги: #компенсації #кредити

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