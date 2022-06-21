Економіка

19:46 21.06.2022

Кабмін продовжив дію ПСО для операторів ГРС до завершення воєнного стану та 6 місяців після з ціною газу в 7,42 тис.грн/тис. куб. м

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Кабмін продовжив дію ПСО для операторів ГРС до завершення воєнного стану та 6 місяців після з ціною газу в 7,42 тис.грн/тис. куб. м

Кабінет міністрів України продовжив дію спецзобов'язань на ринку газу для операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази) до кінця воєнного стану та шість місяців після його припинення чи скасування, та змінив умови надання газу в межах ПСО.

Відповідне рішення про внесення змін до положення про покладання спецзобов'язань за постановою №222 від 6 березня 2022 року закріплено постановою №699 від 17 червня 2022 року, оприлюдненою на урядовому порталі.

Згідно з постановою, нове ПСО діє з 1 червня 2022 року та протягом шести місяців після завершення воєнного стану, тоді як раніше термін її дії визначався з 1 травня до 30 вересня 2022 року.

Для отримання газу в межах ПСО оператор ГРС повинен приєднатися до балансуючої групи, відповідальної за добовий небаланс у якій є ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", та підписати з нею договір купівлі-продажу газу.

Обсяг природного газу, що передається за договором, складається з обсягу нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат (ВТВ), погоджених НКРЕКП на період з 1 червня 2022 року та протягом шести місяців після припинення воєнного стану, обсягу втрат, зумовлених військовими діями, та обсягу понаднормових втрат і виробничо-технологічних витрат на такий самий період.

Ціна газу для обсягу нормативних втрат та ПТЗ становить 7,42 тис. грн/тис. куб. м із ПДВ, для обсягу втрат, пов'язаних із війною, – 0,01 грн/куб. м, в інших випадках визначається за такою формулою.

Для укладання нового договору купівлі-продажу газу в оператора ГРС повинен бути підписаний та діяти договір про списання з його поточних рахунків терміном дії до повного виконання ним зобов'язань за договором купівлі-продажу природного газу, укладеним із ТОВ "ДК "Нафтогаз України" у період з 1 березня – 30 квітня 2022 року.

Разом із тим, якщо раніше схвалене ПСО, зокрема, містило обов'язкову норму про наявність банківської гарантії в оператора, то нове ПСО пропонує один із трьох видів забезпечення виконання своїх платіжних зобов'язань. Оператор може надати банківську гарантію на суму грошових зобов'язань, що розраховуються виходячи із середньомісячного обсягу втрат та ВТВ протягом 2021 року за ціною 7420 грн/тис. куб. м з ПДВ, або здійснити повну оплату вартості обсягу нормативних втрат та ВТВ за червень 2022 року, та надалі оплачувати ці обсяги на місяць уперед до 25 числа. Крім того, таким видом забезпечення є договір списання із чітким визначенням черговості розрахунків. Водночас, нове ПСО не містить жорстких вимог щодо відсутності заборгованості в операторів перед "Нафтогазом".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 червня повідомив, що оператори ГРС будуть отримувати газ за фіксованою ціною від "Нафтогазу" упродовж усього часу дії воєнного стану та шести місяців після його скасування.

"Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду – ще один крок до стабільного постачання газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", – прокоментував Шмигаль.

Близько 30 операторів, активи яких було заарештовано за рішенням суду, більшість серед яких належать до групи Дмитра Фірташа РГК рішенням уряду мають бути передані від АРМА в АТ "Чорномонафтогаз".

 

 

Теги: #продовження #грс #псо

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