"ДТЕК" почав впроваджувати у Києві дистанційне зняття показів електролічильників

"ДТЕК Київські електромережі" почав впроваджувати проект дистанційного контрольного зняття показів лічильників у клієнтів, прилади обліку яких встановлені усередині квартир чи приватних будинків, повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"ДТЕК" чує та розуміє потреби клієнтів. Тому ми розпочали пілотний проект зняття контрольних показів електролічильників. Замість відвідування нашими спеціалістами квартир та будинків мешканців столиці, ми просимо клієнтів сфотографувати лічильник та надіслати фото на електронну адресу компанії. Зробити це вони можуть у зручний для себе час і не чекати на особистий візит фахівця", - зазначили в компанії.

Як пояснили в "ДТЕК Київські електромережі", контрольне зняття показів лічильників – законодавча вимога, яка має виконуватися не рідше ніж один раз на півроку шляхом допуску контролера до приладу обліку.

"Але компанія розуміє, що в умовах воєнного стану клієнти можуть із підозрою ставитися до сторонніх людей і не мати бажання допускати їх до своїх приміщень. Тому компанія знайшла компромісне рішення, щоб не порушувати законодавчих вимог та спокою клієнтів", - доповнили у "ДТЕК "Київські електромережі".

Після перших результатів пілотного проекту компанія вирішить, чи впроваджувати таку практику для всіх своїх клієнтів.