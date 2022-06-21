"Нова Пошта" тестує надсилання посилок із поштоматів у Києві

Логістична компанія "Нова Пошта" тестує послугу надсилання посилок за допомогою мобільного додатка.

Як зазначається у повідомленні компанії, поширеному у вівторок, тестування триватиме у Києві до кінця червня.

Відправляти можна будь-які посилки вагою до 20 кг, що містять книги, документи, взуття, іграшки, посуд, косметику, одяг, дрібну побутову техніку.

Заборонено до відправлення: гроші, цінні папери, зброя, тварини, комахи, продукти харчування, лікарські засоби та інші відправлення з терміном придатності до 5 діб та які потребують певного температурного режиму, відправлення брудних речей або із сильним запахом, наркотиків та інших речей, заборонених чинним законодавством України.

Вимоги до упаковки – за правилами компанії (надійні, непошкоджені коробки, конверти для документів та пакети для одягу до 2 кг).

Після того, як клієнт підтвердить завантаження посилки до поштомату, диспетчер автоматично отримає повідомлення про надходження нової посилки та надішле виклик кур'єру.

Коли кур'єр відкриє комірку та перевірить приналежність упаковки, він роздрукує наліпку через спеціальний мобільний маркувальний пристрій та наклеїть її на посилку. Далі він відвозить її до сортувального депо, де відбувається подальший розподіл регіонами та місцем призначення.

Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку до поштомату – система автоматично анулює електронну накладну.

Компанія не обмежує кількість відправлень через поштомат за один раз, але є чітке правило – в одно комірку можна покласти лише одне відправлення.

Після завершення тестування надсилання з поштомату буде доступне по всій країні. За даними компанії, в Україні працюють 12,5 тис. поштоматів, встановлених на вулицях, у під'їздах, магазинах, на заправках, ТРЦ тощо.