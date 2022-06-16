Україна працює над лібералізацією торгівлі з ЄАВТ, Канадою та Австралією і над цифровою торгівлею з Британією та Сінгапуром

Українська делегація під час міністерської конференції СОТ провела близько двох десятків двосторонніх переговорів про можливу лібералізацію торгівлі та зняття існуючих бар'єрів, зокрема, у торгівлі агропродукцією, повідомив заступник міністра економіки - торговельний представник України Тарас Качка.

"Головний висновок - світ вірить в Україну і готовий відкривати ринки для української продукції. Отже, світ вірить у нашу перемогу над агресором", - написав він у фейсбуці за підсумками конференції.

Качка також повідомив, що Україна надіслала запит Європейській асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) щодо оновлення угоди про вільну торгівлю, і його буде розглянуто наступного тижня в рамках інституту ЄАВТ.

За словами торгпреда, з міністром торгівлі Канади Мері Енджі він проговорив подальші кроки щодо лібералізації торгівлі, провівши підготовчу роботу просто на конференції.

Качка додав, що домовився з міністром торгівлі Австралії за кілька днів після конференції докладно проговорити можливості лібералізації двосторонньої торгівлі (GSP та FTA).

Український торгпред також повідомив, що із міністром торгівлі Британії Анн Марі Тревельян обговорив укладання договору про цифрову торгівлю.

"Це ж питання – лібералізація торгівлі та цифрова торгівля – були актуальними у розмові з міністром торгівлі Сінгапуру. Сінгапур готовий ставати хабом для торгівлі українською продукцією в Азії", – додав Качка.

За його словами, на зустрічі з міністром торгівлі Сенегалу він наголосив, що Україна робить усе, щоб посилити експорт і нагодувати Африку. "Сенегал цього року головує в Африканському Союзі та їхнє розуміння справжніх причин проблем із продовольством дуже важливе", – зазначив український торгпред.