Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Київ здійснив погашення виплати за облігаціями участі у кредиті PBR Kyiv Finance Plc розміром $28,8 млн 13 червня відповідно до графіка, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, місто також виплатить піврічний купон розміром $2,2 млн.

"Попри війну в Україні та складну економічну ситуацію Київ виконує взяті на себе зобов'язання, залишаючись стабільним і передбачуваним партнером для іноземних інвесторів", – наголосив мер.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва в іноземній та національній валюті з рівня "B-" до "CCC+" із негативним прогнозом.