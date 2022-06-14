Економіка

18:12 14.06.2022

Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

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Кличко: Київ здійснив чергову виплату за зовнішнім боргом відповідно до графіка

Київ здійснив погашення виплати за облігаціями участі у кредиті PBR Kyiv Finance Plc розміром $28,8 млн 13 червня відповідно до графіка, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, місто також виплатить піврічний купон розміром $2,2 млн.

"Попри війну в Україні та складну економічну ситуацію Київ виконує взяті на себе зобов'язання, залишаючись стабільним і передбачуваним партнером для іноземних інвесторів", – наголосив мер.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва в іноземній та національній валюті з рівня "B-" до "CCC+" із негативним прогнозом.

 

Теги: #кличко #київ #облігації

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