Економіка

15:14 13.06.2022

Більшість членів КМП Нацбанку вважають підвищення облікової ставки до 25% останнім у цьому циклі

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Більшість членів КМП Нацбанку вважають підвищення облікової ставки до 25% останнім у цьому циклі

Більшість членів Комітету монетарної політики Національного банку України (КМП НБУ) вважають підвищення облікової ставки до 25% останнім у цьому циклі, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

"Більшість членів КМП очікують, що підвищення облікової ставки до 25% - останнє у цьому циклі, а надалі, в міру покращення ситуації на фронті та в економіці, НБУ зможе повернутися до пом'якшення монетарної політики", – зазначено в повідомленні Нацбанку.

Декілька учасників дискусії зазначили, що у тривалішій перспективі варто бути готовими до сценарію значного припливу капіталу в Україну через надходження міжнародної допомоги та завдяки програмам відновлення економіки.

"Такий приплив капіталу приведе до зміцнення реального обмінного курсу та погіршення конкурентоспроможності внутрішніх виробників. Для недопущення цих тенденцій НБУ доведеться досить швидко знижувати облікову ставку", - йдеться у повідомленні.

Водночас декілька інших членів КМП наголосили, що невизначеність залишається високою, тому Нацбанк має рішуче застосувати всі наявні інструменти для забезпечення цінової та фінансової стабільності, зокрема (за необхідності) додатково підвищувати облікову ставку.

На їхню думку, надалі дії НБУ значною мірою залежатимуть від ситуації на фронті, оскільки за тривалого військового протистояння інфляційні ризики суттєво посиляться.

Члени КМП погодилися, що якщо монетарна трансмісія ключової ставки у ринкові прибутковості з тих чи інших причин виявиться недостатньою, НБУ має впровадити додаткові заходи, спрямовані на її посилення, а також на підтримку курсової стабільності та захист міжнародних резервів.

Теги: #нацбанк #облікова_ставка

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