Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт із РФ на 60% - український посол Мельник

Обсяги імпорту з Росії до Німеччини продовжували зростати з початку 2022 року, тоді як торгівля між Німеччиною та Україною впала, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Це божевілля. Незважаючи на російську агресивну війну, у січні-квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% (!) і перевела до Москви ще майже 6 млрд євро. Торгівля України та Німеччини впала на 11%", - написав Мельник у твіттері.