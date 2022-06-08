Економіка

14:46 08.06.2022

Регіональний директор СБ: Зростає ймовірність того, що війна Росії в Україні може тривати і після 2022 року

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Регіональний директор СБ: Зростає ймовірність того, що війна Росії в Україні може тривати і після 2022 року

Імовірність того, що повномасштабна війна Росії в Україні триватиме і після 2022 року нині зростає, вважає регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року нині зростає", - сказав Банерджі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що СБ не змінив прогнозу падіння ВВП України у 2022 році і вважає, що економіка країни скоротиться на 44%.

"Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені у наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі. Оскільки ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії тривають на доволі значній території країни, а решта України потерпає від обстрілів, що спричиняє відповідні збитки для інфраструктури, майна і, отже, засобів до існування і робочих місць", - пояснив регіональний директор СБ.

Теги: #вб #війна #банерджі
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