Економіка

13:20 08.06.2022

Канцлер ФРН і президент України домовилися зробити все для забезпечення експорту українського зерна, особливо морем

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Канцлер ФРН і президент України домовилися зробити все для забезпечення експорту українського зерна, особливо морем

Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський у середу вранці обговорили по телефону поточну військово-гуманітарну ситуацію в Україні, в результаті вони зійшлися на думці про необхідність зробити все для забезпечення експорту зернових культур з України, насамперед через акваторію Чорного моря.

Як повідомляється на сайті уряду Німеччини, Зеленський і Шольц також обмінялися думками щодо можливостей подальшої підтримки України та домовилися залишатися у тісному контакті.

"Канцлер поінформував українського президента про його останню телефонну розмову з президентом Росії Путіним та президентом Франції Макроном 28 травня. Федеральний канцлер і президент України також обмінялися думками щодо поточної військово-гуманітарної ситуації в Україні. Вони зійшлися на думці, що потрібно зробити все, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо морем",- зазначено на сайті уряду Німеччини.

Як повідомлялося, Генсек ООН Антоніу Гутерріш 7 березня заявив, що розраховує на досягнення угоди про постачання зерна з України через її морпорти в Чорному морі. ООН не розголошує деталей ситуації, доки переговори тривають.

Теги: #зерно #експорт
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