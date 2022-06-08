Новий $1,5 млрд кредит СБ Україні розбито на великий 1-й транш і щомісячні виплати на зарплати держслужбовцям та вчителям – регіональний директор

Нова позика Світового банку України на $1,5 млрд, схвалена 7 червня, спрямована на фінансування основних державних видатків, щоб уряд міг продовжувати функціонувати та надавати послуги народу України, кошти з нього виділятимуть щомісяця, повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

"У рамках такого варіанта фінансування, Світовий банк бере на себе зобов'язання щодо відшкодовування уряду всіх видатків на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат освітянам щомісяця (починаючи з березня, після початку війни, принаймні до кінця року), за умови, що заробітна плата фактично виплачується в повному обсязі", - повідомив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Банерджі уточнив, що позику схвалено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (або PEACE в Україні) і вона не є позикою на політику розвитку.

"Отже, після виділення початкової значної суми відшкодування за період із березня до травня, суму, що залишилася, виплачуватимуть щомісяця на основі підтвердження фактичних витрат", – зазначив регіональний директор.

Він наголосив, що це допоможе Україні зберегти та захистити потенціал уряду і в поточній військовій ситуації, і згодом для відновлення економіки.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів Світового банку напередодні схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд. Проєкт отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії; паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, включаючи Данію. Його також співфінансують вкладами до нового багатостороннього донорського трастового фонду (MDTF) від декількох держав, зокрема Швейцарії.

Банк нагадав, що це нове фінансування є частиною пакета підтримки понад $4 млрд, який мобілізує СБ, і близько $2 млрд із цих коштів уже було виплачено.

З моменту приєднання України до Світового банку у 1992 році зобов'язання банку перед країною досягли майже $16 млрд у майже 90 проєктах та програмах, включаючи схвалений проєкт.