Економіка

13:33 07.06.2022

Біткойн опустився нижче за $30 000, до мінімуму за тиждень

1 хв читати
Біткойн опустився нижче за $30 000, до мінімуму за тиждень

Біткойн упав більш ніж на 7%, знову опустившись нижче за $30 000 і досягнувши мінімального значення за тиждень. Курс у вівторок становить близько $29 500, тоді як напередодні він був вищим за $31 000.

Криптовалюти дешевшають цього року: їхня сукупна ринкова капіталізація опустилася приблизно до $1,2 трлн із $3 тлрн у листопаді 2021-го, пише Barron's.

Зниження курсу біткойна відбувається на тлі зростання дохідності US Treasuries вище ніж 3%, до максимуму за місяць, що викликає побоювання щодо того, що зростання вартості запозичень може призвести до рецесії в економіці США.

Крім зниження ринкових цін, криптовалюти також стикаються з пильнішою увагою з боку регуляторів. Сенат США може невдовзі подати законопроєкт, який передбачає суттєвий перегляд процедури контролю над ринком.

Теги: #біткойни
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 16.05.2022
Біткойн не стане альтернативою звичайним грошам

Біткойн не стане альтернативою звичайним грошам

21:08 08.02.2022
Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

11:22 22.11.2021
Сальвадор залучить біткойни для будівництва Біткойн-Сіті, забезпеченого енергією вулканів

Сальвадор залучить біткойни для будівництва Біткойн-Сіті, забезпеченого енергією вулканів

17:00 13.04.2021
Ціна біткойна перевищила $63 тис. напередодні IPO Coinbase

Ціна біткойна перевищила $63 тис. напередодні IPO Coinbase

12:21 13.04.2021
Курс біткойна поставив новий рекорд, здолавши позначку в $62 тис.

Курс біткойна поставив новий рекорд, здолавши позначку в $62 тис.

11:45 07.04.2021
Українські чиновники задекларували біткойнів на 75 млрд грн - Федоров

Українські чиновники задекларували біткойнів на 75 млрд грн - Федоров

17:36 26.02.2021
Курс біткойна з початку тижня впав на 16%

Курс біткойна з початку тижня впав на 16%

13:56 17.02.2021
Біткойн продовжує бити рекорди, торгується вище за $51000

Біткойн продовжує бити рекорди, торгується вище за $51000

20:37 11.02.2021
Українці, яка неправомірно заволоділа біткойнами на майже 3 млн грн, повідомлено про підозру

Українці, яка неправомірно заволоділа біткойнами на майже 3 млн грн, повідомлено про підозру

14:01 05.08.2020
Немолоді інвестори віддають перевагу вкладенням у золото, молодші - в біткойни - JPMorgan

Немолоді інвестори віддають перевагу вкладенням у золото, молодші - в біткойни - JPMorgan

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

Українські банки можуть стати фінансовим містком до майбутнього зовнішнього фінансування

Річне скасування мит Євросоюзу набуло чинності

ОСТАННЄ

Україна готується до всіх можливих сценаріїв проходження наступного ОЗП – Міненерго

Підняття Нацбанком ставки до 25% призведе до закриття понад 20 банків - АУБ

Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення – "Енергоатом"

Шмигаль доручив міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу

Кількість інвесторів у військові ОВДП з населення та бізнесу за тиждень зросла на 7 тис.

Байден оголосив у США режим НС через ризик нестачі потужностей для вироблення електроенергії

Темпи ввезення авто з Європи на початку червня почали спадати до 2,6 тис. машин на добу

Харківська ТЕЦ-5 після аварійної зупинки відновила роботу

МАГАТЕ потребує підтримки ООН для місії на окуповану РФ Запорізьку АЕС – голова агентства

Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА