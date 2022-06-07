Біткойн опустився нижче за $30 000, до мінімуму за тиждень

Біткойн упав більш ніж на 7%, знову опустившись нижче за $30 000 і досягнувши мінімального значення за тиждень. Курс у вівторок становить близько $29 500, тоді як напередодні він був вищим за $31 000.

Криптовалюти дешевшають цього року: їхня сукупна ринкова капіталізація опустилася приблизно до $1,2 трлн із $3 тлрн у листопаді 2021-го, пише Barron's.

Зниження курсу біткойна відбувається на тлі зростання дохідності US Treasuries вище ніж 3%, до максимуму за місяць, що викликає побоювання щодо того, що зростання вартості запозичень може призвести до рецесії в економіці США.

Крім зниження ринкових цін, криптовалюти також стикаються з пильнішою увагою з боку регуляторів. Сенат США може невдовзі подати законопроєкт, який передбачає суттєвий перегляд процедури контролю над ринком.