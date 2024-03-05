Біткойн оновив історичний максимум, але відкотився

Курс біткойна у вівторок досягав максимальних за всю історію $69,202 тис., але встиг відкотитися ближче до $67 тис.

Біткойн до 17:56 кч дешевшає на 0,6% і коштує $67,043 тис. З початку року криптовалюта подорожчала майже на 60%.

У січні Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США схвалила запуск перших ETF, що інвестують у неї безпосередньо.

"Інтерес й увага до цих ETF виявилися значно вищими за будь-чиї очікування", - наводить Financial Times слова засновника керуючої компанії Melanion Capital Джеда Комейра (Jad Comair).