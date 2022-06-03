Економіка

10:16 03.06.2022

ЄБА опитала 101 компанію, майже половина з них відновила повноцінну роботу

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ЄБА опитала 101 компанію, майже половина з них відновила повноцінну роботу

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) опитала 101 керівника з майже 1 тис. своїх компаній-членів, 47% респондентів повідомили про відновлення роботи в повному обсязі, тоді як у травні таких було 28%.

Як повідомляється в пресрелізі ЄБА в п'ятницю за підсумками опитування бізнесу, яке проводили з 26 травня до 2 червня, 37% респондентів були змушені обмежити географію присутності, 17% - працювали онлайн, а 16% - закрили частину офісів, торгових точок або відділень.

"Серед компаній, що раніше призупиняли свою роботу, вже 17% її повністю або частково відновили. І лише 3% компаній узагалі не працюють. Нагадаємо, місяць тому не працювали 4% бізнесу, а в березні – 29%", - надала ЄБА.

Згідно з опитуванням, зросла кількість компаній, які виплачують зарплату своїм співробітникам у повному обсязі – 63% респондентів, а 25% опитаних компаній роблять додаткові виплати або авансові, проте відправляють працівників у неоплачувану відпустку – до 4%. Водночас зросла кількість компаній, які скорочують співробітників, – таких 8% проти 3% місяцем раніше, зазначила ЄБА.

Третина опитаних компаній (34%) оцінює свою фінансову стійкість у шість місяців, 20% - у кілька місяців, ще 20% - рік, а 19% вважають, що їхніх резервів вистачить більш ніж на рік, свідчить опитування ЄБА.

Проте 5% компаній-респондентів зазначають, що фінансові резерви вичерпалися, тоді як минулого місяця таких було 3% опитаних компаній, зазначила асоціація.

Водночас 92% опитаних компаній не скористалися державними чи міжнародними програмами для підтримки бізнесу, повідомляється в релізі.

Щодо втрат бізнесу, то за 100 днів активної фази війни втрат понад $1 млн зазнали 48% компаній-респондентів, ще 37% оцінюють втрати в діапазоні $1-10 млн, а 12% - понад $10 млн. Водночас 42% респондентів вказують на втрати саме від бойових дій – утрати майна чи інших активів. Про відсутність втрат повідомили 2% респондентів.

Хоча в нинішній ситуації прогнози робити надзвичайно складно, 70% директорів усе ж таки очікують негативної динаміки свого бізнесу до кінця 2022 року, решта 15% вважають, що вона не зазнає змін, і 11% сподіваються на зростання бізнес-показників, свідчать результати опитування.

Як зауважила ЄБА, 48% опитаних компаній не планують цього року суттєвих змін у своїй команді або в розмірі зарплат – 58% відповідно. Водночас 45% компаній можуть вдатися до скорочень, а 15% до зменшення винагороди. Хоча є й позитивні тенденції у частині бізнесів – 6% планують наймати нових людей цього року, а 23% планують поступово збільшувати заробітну плату персоналу.

Теги: #бізнес #єба #компанії
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