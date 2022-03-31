Економіка

15:36 31.03.2022

На "спрощенку" у 2% від доходу переходять понад 29,5 тис. юросіб, зокрема "Епіцентр", "Луї Вюіттон Україна", "Метінвест Діджитал" – Держподаткова

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На "спрощенку" у 2% від доходу переходять понад 29,5 тис. юросіб, зокрема "Епіцентр", "Луї Вюіттон Україна", "Метінвест Діджитал" – Держподаткова

Бажання перейти на впроваджену на період війни спрощену систему оподаткування – третю групу єдиного податку зі ставкою 2% від доходу – виявили 148,5 тис. суб'єктів господарювання, з яких 29,59 тис. – юридичні особи, такі дані станом 30 березня повідомила Державна податкова служба у четвер.

"Серед компаній, які обрали єдиний податок третьої групи зі ставкою 2% доходу, такі відомі бренди і бізнес-групи, торговельні мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка", ТОВ "Нова Лінія 1", - зазначило відомство.

За його даними, серед них також компанії з ІТ-сфери ТОВ "Гуд.Нет", ТОВ "Метінвест Діджитал", підприємство "Амадеус Україна", агропостачальники ТОВ "Полетехніка" та ПрАТ "Галнафтохім", дорожньо-будівельні компанії ТОВ "РДС" та ПП "Автомагістраль", виробники ТОВ "Ретал Дніпро", "ВКПФ-Україна" та "Т-Стиль".

"Прийняття заяв на перехід на спрощену систему оподаткування платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% доходу триває", - зазначила Держподаткова.

Як повідомлялося, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон (№7137-д) про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2%.

Теги: #оподаткування #компанії #податкова_служба
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