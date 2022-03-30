Економіка

14:10 30.03.2022

Питання виведення російських військ із території ЧАЕС та ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях – глава МАГАТЕ

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Питання виведення російських військ із території ЧАЕС та ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях – глава МАГАТЕ

Питання звільнення зайнятих російськими військами Чорнобильської та Запорізької атомних станцій слід розглядати на різних рівнях, воно також залежить від досягнення домовленостей між сторонами щодо припинення вогню, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

"Це питання потрібно розглядати на різних рівнях. Ми, звісно, сподіваємося, що момент припинення вогню вже близький, і ті переговори, які відбуваються між Україною та Росією, сприятимуть миру", – сказав він під час зустрічі з працівниками Южно-Української АЕС у середу, відеозапис якої розміщено в телеграм-каналі НАЕК "Енергоатом".

Водночас Гроссі назвав ситуацію із захопленням станцій критичною.

"Ми як міжнародна організація постійно стежитимемо за цією ситуацією. Ми вважаємо, що це критична ситуація, і робитимемо все, щоб наближати її рішення", – запевнив гендиректор МАГАТЕ, зазначивши, що до неї прикута увага журналістів усього світу, і це гарантія того, що події на атомних станціях не вдасться приховати.

"Я на своєму прикладі хочу сказати: журналісти з різних країн постійно зв'язуються зі мною, ведуть постійні репортажі з України та триматимуть увагу всього світу, тому ніхто не забуде, що тут відбувається", – наголосив глава МАГАТЕ.

Він подякував колективу ЮУАЕС, зазначивши, що він захищає дуже важливу інфраструктуру у скрутні часи.

"Я щасливий бути зараз з вами. Ми стежимо за розвитком подій від самого початку війни. Ми будемо тут і на зв'язку з вами для того, щоб усе, що може статися тут, не залишилося непоміченим, не залишилося невирішених проблем. Пам'ятайте: ви маєте нашу підтримку, й увесь світ дивиться на вас із дуже теплими почуттями", – звернувся до працівників станції Гроссі.

За його словами, під час його візиту обговорюватимуться питання підтримки та допомоги Україні.

"Ви маєте знати, що представники багатьох країн звернулися до нас із пропозиціями надати підтримку через нашу організацію", – зазначив голова МАГАТЕ.

Як повідомлялося, візит Гроссі в Україну розпочався з вівторка і триватиме кілька днів.

Теги: #війська_рф #виведення #гроссі
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