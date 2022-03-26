Економіка

22:57 26.03.2022

Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

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Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

Уряд України вирішив внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування строком на 10 років десяти секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на Російську Федерацію та пов'язаних із нею осіб.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів №245 від 22 березня, зокрема, йдеться про заборону на виведення капіталів за межі України на користь РФ, її громадян і юридичних осіб; а також українських юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром або учасником (акціонером) яких із часткою 10% і більше є РФ, її громадянин або юридична особа (особи, пов'язані з державою-агресором).

Пропонується також призупинити дії спецдозволів на користування надрами особам, пов'язаним із державою-агресором, та заборонити їм брати участь у приватизації, оренді держмайна та купувати у власність земельні ділянки.

Наступною санкцією є заборона здійснення громадських закупівель товарів походженням з РФ, а також товарів і навіть товарів, робіт і послуг в осіб, пов'язаних із державою-агресором, крім товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до запровадження санкцій.

Крім того, Кабмін ініціює заборону на заходження невійськових суден під прапором РФ або які належать юридичним чи фізичним особам РФ, а також військових кораблів РФ у територіальне море України, її внутрішні води й порти та здійснювати будь-які види польотів в Україну з території РФ російськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах РФ.

Серед інших запропонованих санкцій: заборона придбання цінних паперів, емітентами яких є пов'язані з державою-агресором особи; заборона видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у РФ; припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими російськими особами; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності особам, пов'язаним із державою-агресором.

Водночас у розпорядженні наголошується, що ці санкції не застосовуються до громадян РФ, які проживають на території України на законних підставах, або українським юрособам за їхньою участю.

Теги: #рф #україна #санкції
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