Ціна на "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального

Кабінет міністрів України встановив, що ціна на "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального.

"Кілька тижнів тому Уряд і Парламент зробили низку кроків, аби стабілізувати ціни на бензин і наситити ринок достатньою кількістю пального. Вже зараз можемо з впевненістю сказати, що ті рішення дали свій результат", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, ціни знизилися на 5-10 грн/л, а пальне знову з'явилося на багатьох АЗС.

"Сьогодні Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку. Прийнято постанову, яка регламентує, що ціна на так зване "преміальне пальне" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни", - заявив Шмигаль.