Економіка

10:45 26.03.2022

"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня зріс до $352,7 млн і EUR241,7 млн

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"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня зріс до $352,7 млн і EUR241,7 млн

Національний банк України на тижні з 21 по 25 березня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $352,7 млн, євро – на EUR241,7 млн, тоді як тижнем раніше "чистий" продаж становив $188,2 млн та EUR321,7 млн.

За інформацією НБУ на його сайті, за минулий тиждень він купив усього $3,5 млн і EUR4,5 млн, водночас їх продаж становив $356,15 млн і EUR246,23 млн.

Як повідомлялося, у перші півтора тижня після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становила $690,3 млн і EUR20 млн, оскільки заборону на купівлю валюти тільки було запроваджено, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.

Проте останніми тижнями обсяг купівлі валюти центробанком впав до мінімуму, тоді як обсяги її продажу збільшуються.

Загалом від початку року Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 745,8 млрд і EUR69,7 млн, а продав $3 млрд 975,9 млн і EUR687,5 млн, зокрема від початку війни купівля валюти сягнула $1 млрд 88,9 млн EUR69,7 млн, а продаж $1 млрд 205,71 млн та EUR687,5 млн.

Міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року, за даними НБУ, становили $27,7 млрд.

Теги: #валюта #нацбанк #продаж
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