Глава Мінфіну запропонував ЄБРР розглянути можливість надання кредитних ліній українським аграріям

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко під час онлайн-зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо запропонував банку розглянути можливість надання кредитних ліній українським аграріям.

"На сьогодні одним із пріоритетів для фінансування в Україні є аграрний сектор для підтримки проведення цьогорічної посівної. Міністр фінансів запропонував ЄБРР розглянути можливість надання кредитних ліній для аграріїв", - ідеться в релізі Мінфіну за підсумками зустрічі в п'ятницю.

Сторони обговорили реалізацію пакета допомоги від ЄБРР, спільні проекти з підтримки ліквідності держпідприємств України та потенційні напрями кредитування банку.

Також вони обговорили можливості реструктуризації поточних спільних із ЄБРР проєктів "Укрзалізниці" та "Укренерго", спрямування цих кредитів на екстрену підтримку ліквідності, зазначено в релізі.

Мінфін нагадав, що ЄБРР оголосив про виділення EUR2 млрд "на підтримку стійкості України та допомогу постраждалим країнам. Планується, що кошти буде спрямовано на надання кредитних канікул і реструктуризацію, підтримку ліквідності, торговельне фінансування, зокрема імпорту палива та підтримку урядових реформ".

Марченко зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого держава отримала допомогу в розмірі EUR1,5 млрд і $1,6 млрд кредитів і грантів від міжнародних фінансових організацій, ЄС і урядів іноземних держав.

Мінфін зазначив, що до 1 квітня в ЄБРР триває голосування щодо призупинення доступу Росії та Білорусі до ресурсів банку.