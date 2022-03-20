Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Австралія надасть Україні на запит українського уряду щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки, повідомляється на сторінці Міністерства енергетики України у фейсбуці.

"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як зазначається у повідомленні, уряд Австралії провів роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане вкладом країни у забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням. Вартість вугілля та його доставки покриватиме уряд Австралії.

Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі за урядовою лінією разом з українською стороною опрацьовується питання якнайшвидшого постачання, зазначили в Міненерго.