НБУ скасував застосування заходів впливу за порушення термінів подання звітності для інкасаторів

Національний банк України (НБУ) скасував застосування заходів впливу за порушення термінів подання звітності на час воєнного стану для фінустанов, які мають ліцензію на надання послуг з інкасації, повідомила пресслужба регулятора в неділю.

Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №39 від 6 березня, оприлюдненою на сайті центробанку, яка набула чинності.

Документом також скасовано застосування заходів впливу за порушення термінів подання фінзвітності та консолідованої звітності за 2021 рік, проміжної звітності, а також порушення вимог щодо наявності власного капіталу.

Крім того, НБУ не вживатиме заходів щодо порушення подання документів та надання інформації, передбачених положенням про ліцензування та реєстрацію.