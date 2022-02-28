АСНУ надає безоплатну допомогу у пошуку житла для біженців

Західноукраїнські регіональні відділення Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) надають безоплатну допомогу у пошуку житла для біженців, повідомила її пресслужба.

Зокрема, допомогу у розселенні тим, хто вимушено залишив своє житло, надають спеціалісти Івано-Франківського, Волинського, Львівського, Закарпатського, Чернівецького, Рівненського, Хмельницького, Тернопільського відділень АСНУ.

Як повідомили у пресслужбі, також триває збір та перерахування коштів на потреби ЗСУ та активна інформаційна робота з виявлення та знешкодження диверсантів. Рієлтори в зоні активних дій беруть участь у виявленні ворожих військових колон, "міток" на спорудах, виконують інші заходи щодо захисту своєї країни.

"Україну не зламати! За нами правда і воля! Російські окупанти, горіть у пеклі!" - зазначено у повідомленні АСНУ.

Асоціація спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) - провідна профільна громадська організація країни, яка об'єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. Створена у 1995 році. Її членами є понад 2000 професійних рієлторів, відділення відкриті практично у всіх областях України.