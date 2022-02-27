Страховики спростили придбання полісів "Зелена карта"

Придбати поліс "Зелена карта" можна, зателефонувавши до страхової компанії, її агентів, які після оформлення договору та здійснення оплати, внесуть його до Централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України та надішлють скан договору, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку.

Держприкордонслужба України з 8 лютого 2019 року здійснює перевірку наявності у водіїв страхових сертифікатів "Зелена карта", що діють, в автоматичному режимі на всіх пунктах перетину державного кордону. Такі перевірки здійснюються шляхом запиту до ЦБД МТСБУ.

Також деякі компанії, які здійснюють ОСАЦВ, зазначили, що поки що вивчають можливість, як передати бланки полісів "Зелена карта" з Києва на пункти пропуску, але зробити це можна буде після завершення комендантської години.