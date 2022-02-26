Економіка

10:01 26.02.2022

Україна розраховує на дієві заходи впливу на Росію з боку МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС – голова ДІЯРУ

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Україна розраховує на дієві заходи впливу на Росію з боку МАГАТЕ через захоплення ЧАЕС – голова ДІЯРУ

Україна розраховує на вжиття дієвих заходів впливу на країну агресора – Російську Федерацію з боку МАГАТЕ та інших міжнародних організацій через захоплення ЧАЕС та зони відчуження, заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков.

"Україна розраховує на дієву підтримку з боку МАГАТЕ та інших міжнародних організацій та вжиття заходів впливу на країну агресора", – наголосив Коріков під час телефонної розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, про яку повідомляється у Facebook інспекції в ніч із п'ятниці на суботу.

Згідно з повідомленням, воєнне захоплення російськими військами ЧАЕС та території зони відчуження унеможливлює виконання в повному обсязі зобов'язань України за Конвенцією про ядерну безпеку, Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, Угодою між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Така ситуація ставить під сумнів дотримання міжнародних режимів безпеки", – наголосили в ДІЯРУ, назвавши її безпрецедентним викликом, який виник перед Україною, зокрема щодо забезпечення контролю за ядерними установками та іншими об'єктами з використання ядерної енергії на її території.

Зі свого боку Рафаель Гроссі подякував спеціалістам Держатомрегулювання, які залишаються постійно на зв'язку, незважаючи на складну ситуацію в Україні, та відзначив високий технічний рівень при підготовці інформації. За його словами, Україна забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами навіть у цій складній ситуації.

Теги: #чаес #магате #діяру
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