Економіка

10:14 24.02.2022

НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

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НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

Національний банк України (НБУ) обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, при цьому безготівкові операції не обмежуються, повідомив глава центробанку Кирило Шевченко.

"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта обсягом 100 тис. грн на день, це без урахування зарплати та соцвиплат", - сказав він під час відеозвернення у четвер.

Банки відкриваються та продовжують роботу, зазначив він.

Теги: #нбу #готівка
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