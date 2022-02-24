НБУ обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, безготівкові операції не обмежуються

Національний банк України (НБУ) обмежив зняття готівки з рахунку 100 тис. грн на день, при цьому безготівкові операції не обмежуються, повідомив глава центробанку Кирило Шевченко.

"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта обсягом 100 тис. грн на день, це без урахування зарплати та соцвиплат", - сказав він під час відеозвернення у четвер.

Банки відкриваються та продовжують роботу, зазначив він.