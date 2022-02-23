Міжнародний бізнес продовжує роботу в Україні

Міжнародний бізнес заявив про солідарність з Україною в умовах можливого загострення зовнішньополітичної ситуації та продовжує роботу в країні, йдеться у заяві Міжнародної ради бізнес асоціацій та палат (ICBAC), яка об'єднує торговельні спільноти дев'яти країн та Торгово-промислову палату України. (ТПП).

"Ми лишаємося на території України і разом з українськими партнерами працюватимемо над посиленням економічного потенціалу та стійкості України", – наводить заяву ICBAC пресслужба ТПП України в релізі.

ICBAC об'єднує компанії із Франції, Швеції, Австрії, Німеччини, Туреччини, Канади, Китаю, Великої Британії та США.

"Представники дев'яти країн заявили про солідарність з Україною в умовах можливих негативних наслідків для її економіки, які можуть виникнути внаслідок загострення зовнішньополітичної ситуації. Вони мають намір розширювати торговельний оборот, який сягає $50 млрд", - зазначила ТПП.