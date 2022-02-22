"Нафтогаз України" планує завершити опалювальний сезон із запасами газу 8,8 млрд куб. м

НАК "Нафтогаз України" планує завершити опалювальний сезон із запасами газу у своїх підземних сховищах 8,8 млрд куб. м, повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

"З опалювального сезону вийдемо із запасами на рівні 8,8 млрд куб. м", – сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Вітренко зазначив, що це на 12% більше, ніж середній рівень запасів на виході із опалювального сезону у 2014-2018 роках.

Як повідомлялося, перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко 11 лютого заявила, що Україна завершить опалювальний сезон 2021/2022 років із запасами газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) понад 7 млрд куб. м.