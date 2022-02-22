Економіка

15:40 22.02.2022

Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі - опитування ЄБА

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Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі - опитування ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) провела експрес-опитування 53 керівників компаній-членів асоціації, під час якого 90% повідомили про продовження роботи у звичайному режимі.

"За результатами експрес опитування, проведеного асоціацією вчора ввечері (напередодні рішення Росії), майже 90% керівників компаній повідомили, що продовжують роботу у звичайному режимі. З них близько 70% компаній вже мають плани "Б" щодо дій у надзвичайних ситуаціях. При цьому 15% повідомляють про готовність до релокації, однак наразі залишаються в Україні та продовжують слідкувати за перебігом подій", – зазначила асоціація у релізі у вівторок.

"Тільки 3% керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон, інші 11% – про від’їзд їхніх родин, втім деякі зробили це на вимогу головних офісів компаній", - зазначили у ЄБА.

"Надзвичайно вражає витримка та стійкість наших компаній, які продовжують працювати та вірять у краще майбутнє для України. Відповідальний бізнес завжди був активним учасником важливих подій в країні, піклується про своїх співробітників та їхні родини, підтримує армію та суспільство. Бізнес вірить в Україну! Тож ми сподіваємося, що держава також заявить про свою підтримку у вигляді недопущення тиску на прозорий бізнес", - наводить слова виконавчого директора асоціації Анни Дерев'янко пресслужба.

Офіси ЕВА у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові також продовжують працювати у звичайному режимі, додала ЄБА.

Теги: #бізнес #єба #агресія_рф
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