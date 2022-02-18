Бізнес занепокоєний зривом терміну подання звітів про викиди - ЄБА

Представники українського бізнесу зіткнулися з труднощами впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ), заявляє Європейська Бізнес Асоціація.

Згідно з її повідомленням у п'ятницю, зокрема, існує нестача верифікаторів, щоб затвердити дані про викиди близько 400 компаній за півтора місяця.

У ЄБА нагадали, що, відповідно до закону про МЗВ, компанії мають подати перші верифіковані звіти разом із затвердженими планами моніторингу за минулий рік до 31 березня 2022 року. Водночас на сьогодні за стандартом ДСТУ ISO 14065:2015 (вимоги до органів з валідації та верифікації даних про парникові гази від 1.01.2016 р. - GD) акредитовані тільки три компанії-верифікатори, причому дві з них з'явилися за останні два тижні, зазначає асоціація.

У ЄБА вважають, що в цій ситуації доведеться продовжувати терміни подання звітів або забезпечити умови для тимчасового подання неверифікованих звітів.

На думку асоціації, ці негативні аспекти можуть призвести до застосування до компаній санкцій, зокрема з боку Держекоінспекції. Тому в ЄБА вважають за доцільне "виключити відповідні питання з предмета перевірок екоінспекторів".

"Тільки верифіковані дані про викиди СО2 дадуть змогу компаніям довести ефективність здійснених заходів із декарбонізації виробництва та зберегти конкурентні позиції на європейському ринку... Саме тому Європейська Бізнес Асоціація звернулася до прем'єр-міністра з проханням втрутитися і сприяти залученню до діалогу всіх стейкхолдерів: бізнес, Мінекології, Держекоінспекції", - резюмує координатор комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко.

Крім того, бізнес потребує роз'яснення механізму розрахунку і сплати екоподатку за викиди вуглецю для створення повноцінної системи торгівлі викидами (СТВ) в Україні, зазначили в асоціації.

"Якщо раніше чіткої єдиної для всіх методики розрахунку викидів не було, то тепер після запровадження уніфікованих підходів дані деяких компаній можуть суттєво змінитися", - зазначено в повідомленні.