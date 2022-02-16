Економіка

19:38 16.02.2022

Шмигаль: Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал із України

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Шмигаль: Під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал із України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал із України.

"Ми говоримо про серйозний економічний виклик. Для нашої економіки на сьогодні немає реальних макрозагроз щодо коливання курсу, щодо подальшого розкручування інфляції, але під тиском інформаційних загроз інвестори намагаються вивести свій капітал з України", - сказав Шмигаль під час телемарафону на українських телеканалах у середу ввечері.

Він зазначив, що це призводить до тиску на курс долара, а також на значні витрати Національного банку на підтримку стабільності.

Водночас, прем'єр наголосив, що незважаючи на "газовий шантаж", кібератаки, часткову енергозалежність України, тиск на гривню через інформаційні атаки, додаткові ризики для інвестицій, панічні атаки та загрози іншого характеру, з якими Україна щодня стикається упродовж восьми років, влада шукає способи диверсифікації розвитку країни.

 

 

Теги: #інвестори #премєр #капітал
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