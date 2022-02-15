Транзит калийных удобрений из Беларуси через Украину продолжается – источник

Какие-либо запреты на транзит калийных удобрений из Беларуси через Украину в настоящее время отсутствуют, транзит продолжает осуществляться, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Мининфраструктуры.

"Отказался один из крупнейших украинских стивидоров. В то же время объемы перевалки белорусского калия морпортом "Ника-Тера" в феврале выросли, и порт планирует увеличивать перевалку и дальше", - отметил собеседник агентства.

В Group DF, в которую входит морской терминал "Ника-Тера", агентству "Интерфакс-Украина" не стали комментировать эту информацию, однако источник в отрасли подтвердил, что перевалка через этот терминал продолжается.

Еще один источник на рынке уточнил агентству, что существуют все основания для железнодорожных транзитных перевозок калийных удобрений из Беларуси вплоть до апреля.

Как сообщалось, на фоне санкций США в отношении "Беларуськалия" по решению правительства Литвы госкомпания "Литовские железные дороги" с 1 февраля расторгла договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений и прекратила их перевозку. Договор был подписан в 2018 году и действовал до 2023 года, он предусматривал транзит через Литву по железной дороге и перевалку в порту Клайпеды 11 млн тонн белорусского хлоркалия в год.

Белорусская сторона в ответ с 7 февраля прекратила железнодорожный транзит по своей территории следующих из Литвы нефтепродуктов, минеральных и химических удобрений.

Александр Лукашенко 7 февраля заявил, что украинцы якобы предложили помочь с транзитом этих объемов удобрений через Одессу, однако затем отказались. Спустя неделю он также сообщил, что Украина отказалась от импорта калийных удобрений из Беларуси.

Согласно данным на сайте "Ника-Теры", в 2021 году порт переработал 377 тыс. тонн минеральных удобрений, что составило 5% от всех грузов.