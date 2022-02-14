Економіка

18:04 14.02.2022

НКРЕКП відкоригувала низку обмежувальних заходів на ринку е/е у відповідь на скасування ОАСК попередніх рішень регулятора

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НКРЕКП відкоригувала низку обмежувальних заходів на ринку е/е у відповідь на скасування ОАСК попередніх рішень регулятора

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), на засіданні в понеділок скасувала свої три попередні постанови про впровадження обмежувальних заходів на ринку електроенергії, дві з яких були скасовані Окружним адміністративним судом Києва 11 лютого, а також ухвалила та продовжила відкориговані рішення.

"Учасники ринку знають, що у нас регулювати (ситуацію - ІФ) взявся Окружний адміністративний суд. Проте вніс безладдя, звісно, тому сьогодні ухвалюємо відповідні рішення. По-перше, визнаємо такими, що втратили дію, всі три постанови, щоб не було плутанини", - заявив на засіданні голова регулятора Валерій Тарасюк.

У свою чергу як заходи у відповідь НКРЕКП ухвалила тимчасові рішення на період до 28 лютого про встановлення мінімальної ціни на внутрішньодобовому ринку (ВДР) 110% від ціни на ринку "на добу вперед" (РДВ) на розрахунковий період і відкоригувала алгоритм плати за негативні небаланси лише на рівні 102% від граничної ціни на РДВ. Також регулятор продовжив дію мінімальної граничної ціни на РДВ.

"Ми сьогодні ухвалюємо повторне рішення. Скасування попередніх рішень - це дестабілізація ситуації на ринку як один із елементів гібридної війни. Як вплине це скасування - всі розуміють. "Енергоатом" у січні не продав свій обсяг електроенергії на лютий, тому до кінця місяця можна буде продовжувати обвалювати РДВ в умовах, що склалися. Скасування нашого рішення дасть змогу спекулювати в таких умовах ринком. Тому нові заходи НКРЕКП будуть і сьогодні, і завжди", - зазначила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" член комісії Ольга Бабій.

Теги: #нкрекп #коригування
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