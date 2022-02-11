Економіка

16:14 11.02.2022

Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні EUR1,2 млрд

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Рада ЄС схвалила додаткову макрофінансову допомогу Україні EUR1,2 млрд

Рада Європейського Союзу затвердила у п'ятницю рішення Єврокомісії (ЄК) надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі EUR1,2 млрд.

"Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі EUR1,2 млрд. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України", - заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мер.

Рішення набуде чинності після схвалення Європарламентом, що має статися найближчим часом. Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься із двох траншів. Термін надання другого траншу залежатиме від виконання Києвом попередніх політичних умов та реалізації програми МВФ.

"Постійні загрози безпеці вже викликали значний відтік капіталу з України. Вона втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність, що впливає на економічну ситуацію", - повідомила пресслужба Ради ЄС, обґрунтовуючи терміновість надання додаткової допомоги.

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, що набула чинності 1 вересня 2017 року, окрім просування глибших політичних та економічних зв'язків і спільних цінностей, передбачає програму реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення незалежної судової системи, дотримання верховенства права та покращення ділової діяльності.

Крім інших інструментів підтримки, у період із 2014 до 2021 року ЄС провів п'ять операцій макрофінансової допомоги Україні, кредити за якими становили EUR5 млрд.

1 лютого 2022 року ЄК внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні в EUR1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності.

Про таку саму суму допомоги, але з боку Франції, оголосив президент Еммануель Макрон під час нещодавнього візиту до Києва. Він назвав це "держгарантіями для фінансування українських проєктів французьких компаній" у рамках домовленості, досягнутої ще у травні.

Теги: #україна #макрофіндопомога #рада_єс
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