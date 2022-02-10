Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), у заяві в Facebook у четвер обвинуватила НАЕК "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у діях, що призвели до обвалу ціни електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДН) з початку лютого і можуть свідчити про змову.

За інформацією регулятора, з початку лютого цього року сумарний попит групи ДТЕК та "Юнайтед Енерджі" становив 81% загального попиту на РДН, а сумарна пропозиція "Енергоатом" та групи ДТЕК – 39% від усієї пропозиції на РДН.

"Така ситуація вказує на величезну ринкову владу окремих компаній та монополізацію ринку", – зазначили у комісії.

Регулятор зазначив, що загалом у лютому пропозиція на РДН зросла на 30% порівняно з січнем (насамперед через збільшення генерації АЕС), деякі великі компанії на додаток різко змінили свою поведінку на РДН, що призвело до істотного зниження ціни.

"Так, одна група компаній різко знизила ціну своїх заявок на купівлю та продаж електроенергії. Часто такі заявки виставлялися за ціною, нижчою від граничних (маржинальних) витрат, що суперечить типовій поведінці продавця електроенергії," – проінформував регулятор, не уточнюючи назву групи.

Згідно з заявою, інша компанія, назва якої також не називається, різко зняла свій попит з РДН і почала купувати електроенергію на внутрішньодобовому ринку навіть тоді, коли ціна там була гарантовано вище на 15%, ніж ціна РДН. Така поведінка, як вважають у НКРЕКП, теж суперечить економічній логіці, адже, як правило, покупець намагається купити там де дешевше, а не там де гарантовано дорожче.

"Дії учасників з великою ринковою владою призвели до ланцюгової реакції на всьому ринку та обвалу ціни на РДН. Різка зміна поведінки великих гравців може свідчити, зокрема, про змову для досягнення певних цілей. Такі цілі можуть бути як економічні, так і політичні, адміністративні чи регуляторні", – йдеться у пості регулятора.

Серед економічних цілей у НКРЕКП назвали спробу на тлі низьких цін РДН купити за низькими цінами великі обсяги електроенергії за довгостроковим контрактом у "Енергоатома".

Серед політичних чи регуляторних – домогтися обмеження для роботи інших гравців, які є конкурентами (обмежити конкуренцію), кадрових змін (звільнення посадових осіб, які можуть вважатися недостатньо лояльними до певних компаній) або змін до правил ринку, які можуть принести додатковий дохід для окремих компаній за рахунок додаткових платежів споживачів.

"Погано у цій ситуації те, що, схоже, своїх цілей намагаються досягти шляхом шантажу. Подібну ситуацію ми бачимо не вперше, Антимонопольний комітет України вже проводить відповідне розслідування з минулих випадків і, сподіваємось, скоро ми побачимо результати", – зазначили у НКРЕКП.

Енергорегулятор укотре наголосив на критичній важливості демонополізації ринків і зменшення економічної влади та політичного впливу фінансово-промислових груп, контрольованих особами, які мають надмірний вплив у суспільному житті.

Як вважають у комісії, наслідки такого надмірного впливу найкраще помітні якраз на енергетичних ринках.

"Зі свого боку НКРЕКП вживає і продовжуватиме вживати додаткових спеціальних заходів щодо стабілізації ситуації на ринку електроенергії", – резюмували в комісії.

Як повідомлялося, НКРЕКП цього тижня на своїх засіданнях ухвалила ще чотири чергові тимчасові рішення про низку обмежувальних заходів, спрямованих на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

Зокрема, на засіданні в четвер регулятор тимчасово, до 16 лютого 2022 року включно, встановив мінімальну граничну ціну на ринку "на добу вперед" (РДН) на рівні 987,5 грн/МВт-год, а також підвищив мінімальний price cap на внутрішньодобовому ринку. (ВДР) до 150% ціни ринку "на добу вперед" (РДН).

На засіданні 7 лютого НКРЕКП на період до 28 лютого 2022 року включно збільшила мінімальне цінове обмеження на ВДР від 105% до 115% ціни ринку РДН, а також встановила мінімальну ціну за негативні небаланси на рівні 105% граничної ціни РДН замість 105% ціни РДН на розрахунковий період.

Відповідні зміни внесено до "карантинної" постанови №766 від 8 квітня 2020 року.