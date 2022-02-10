МВФ допускає візит місії в Україну в I кв.-2022 у разі прогресу виконання програми stand-by

Візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україну з питань другого перегляду програми stand-by може відбутися в першому кварталі цього року, як і планувалося, за умови прогресу у виконанні програми, повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер.

"Місія з другого перегляду, як очікується, відбудеться в першому кварталі цього року за умови, що буде досягнуто достатнього прогресу для виконання цілей програми", - сказав він.

За його словами, точну дату за такого розвитку подій може уточнити офіс МВФ у Києві.

Райс додав, що МВФ стежить за розвитком подій в Україні, сподіваючись на зниження напруженості.

Представник фонду також повідомив, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва наступного тижня відвідає Європу, зокрема Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 18-20 лютого (в ній візьме участь делегація з України - ІФ).

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня анонсував завершення другого перегляду програми stand-by наприкінці лютого – на початку березня.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу надавши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише в листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш розміром SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій і четвертий транші - відповідно SDR500 (близько $700 млн) і SDR1,1 млрд.