Економіка

18:11 10.02.2022

МВФ допускає візит місії в Україну в I кв.-2022 у разі прогресу виконання програми stand-by

2 хв читати
МВФ допускає візит місії в Україну в I кв.-2022 у разі прогресу виконання програми stand-by

Візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україну з питань другого перегляду програми stand-by може відбутися в першому кварталі цього року, як і планувалося, за умови прогресу у виконанні програми, повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер.

"Місія з другого перегляду, як очікується, відбудеться в першому кварталі цього року за умови, що буде досягнуто достатнього прогресу для виконання цілей програми", - сказав він.

За його словами, точну дату за такого розвитку подій може уточнити офіс МВФ у Києві.

Райс додав, що МВФ стежить за розвитком подій в Україні, сподіваючись на зниження напруженості.

Представник фонду також повідомив, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва наступного тижня відвідає Європу, зокрема Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 18-20 лютого (в ній візьме участь делегація з України - ІФ).

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня анонсував завершення другого перегляду програми stand-by наприкінці лютого – на початку березня.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу надавши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише в листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш розміром SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій і четвертий транші - відповідно SDR500 (близько $700 млн) і SDR1,1 млрд.

Теги: #мвф #транш #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 10.02.2022
Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

Конфлікт із РФ коштував Україні $280 млрд невиробленого ВВП у 2014-2020 рр. - експерти

19:33 10.02.2022
АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

12:07 10.02.2022
МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

МВФ, ЄІБ та G7 наголошують на необхідності посилення в Україні антикорупційних інституцій та покращення корпуправління

08:35 10.02.2022
У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

08:26 10.02.2022
В Україні за добу виявили 41 694 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 16 628 осіб, 280 померло

В Україні за добу виявили 41 694 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 16 628 осіб, 280 померло

08:03 10.02.2022
Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

07:43 10.02.2022
Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

22:31 09.02.2022
В Україну зі США прибув десятий літак з боєприпасами

В Україну зі США прибув десятий літак з боєприпасами

19:30 09.02.2022
Світовий банк рекомендує Україні посилити роботу Укргідрометцентру та УГМІ для боротьби зі зміною клімату

Світовий банк рекомендує Україні посилити роботу Укргідрометцентру та УГМІ для боротьби зі зміною клімату

18:50 09.02.2022
ЄБРР може надати кредит у €14,5 млн маріупольському “Полігону ТПВ”

ЄБРР може надати кредит у €14,5 млн маріупольському “Полігону ТПВ”

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

У лютому-березні Україна прийме ще вісім суден із вугіллям – глава Міненерго

Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

ВР пропонують прив'язати рентну плату за видобування газу до ціни його реалізації

Інфляція в Україні у січні зросла до 1,3%, у річному вимірі залишилася 10% – Держстат

ОСТАННЄ

Пандемія підштовхнула ЄС до реіндустріалізації, вважають у Брюсселі

Курс гривні на міжбанку в четвер зміцнився до 27,85 грн/$1

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу" до стабільного

"Київтеплоенерго" відзначає високу ефективність використання дронів для діагностики мереж

У лютому-березні Україна прийме ще вісім суден із вугіллям – глава Міненерго

В Україні рівень тіньової економіки за 9 міс.-2021 знизився до 31% ВВП

Гетманцев запропонував поправки до держбюджету-2022 щодо збільшення видатків на оборону на 11,6 млрд грн

"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Іспанії та Франції

ВР пропонують прив'язати рентну плату за видобування газу до ціни його реалізації

Суд відклав розгляд справи Коломойського проти ПриватБанку щодо визнання недійсними п'яти договорів рефінансування

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА