Економіка

15:12 08.02.2022

Яблука з України, що поставляються до Білорусі, дешевшають через неможливість реекспорту до Росії - експерт

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Яблука з України, що поставляються до Білорусі, дешевшають через неможливість реекспорту до Росії - експерт

Вартість українських яблук, що експортуються до Білорусі, уже впала на 15% через неможливість їх подальшого реекспорту до Росії, зниження обсягів експорту яблук до республіки і цін на них продовжуватиметься.

Про такий вплив обмежень на експорт цибулі, капусти та яблук, упроваджених Білоруссю 5 лютого для захисту свого внутрішнього ринку, розповів голова Української асоціації аграрного експорту (УААЕ) Дмитро Крошка агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Дуже часто Білорусь використовувалася для транзиту яблук до Росії, тому яблуко, яке вже було ввезено до Білорусі, має продаватися на місцевому ринку. Така ситуація спровокувала насичення яблуком білоруського ринку, різке зменшення цін на українське яблуко - на 15%, і однозначно призведе до зменшення обсягів експорту яблука до цієї країни з України у маркетинговому сезоні 2021/2022", - уточнив голова асоціації.

Він нагадав, що Білорусь є основним імпортером яблук із України з часткою приблизно 30% українського експорту цього фрукта, і скорочення продажу та цін на них у Білорусі призведе до подальшого просідання цін і в Україні.

Як повідомлялося, Білорусь 5 лютого впровадила на три місяці ліцензування вивезення з країни цибулі, капусти та яблук, пояснивши це захистом внутрішнього ринку, зазначивши, що терміни можуть бути продовжені до півроку.

Теги: #експорт #білорусь #яблука
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