Україна може виплатити 1,3-2,4 млрд грн за ВВП-варантами у 2023 році - експерти

Україна може виплатити від 1,3 млрд грн до 2,4 млрд грн власникам ВВП-варантів у 2023 році, оскільки зростання економіки за підсумками 2021 року може становити 3,2-3,3% ВВП, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти, спираючись на дані Держстату про зростання реального ВВП у жовтні-грудні на 5,9%.

"За таких показників за четвертий квартал зростання економіки за рік становитиме дещо більше ніж 3,2% ВВП, а власникам ВВП-варантів перепаде 1,5 млрд грн за курсом, який буде у 2023 році", - сказав у коментарі агентству аналітик інвестиційної групи ICU Михайло Демків.

Зростання за підсумками минулого року на рівні 3,2% ВВП прогнозують і у Dragon Capital.

"Зростання ВВП у 2021 році оцінюємо на рівні 3,2% рік до року. Якщо не буде суттєвого перегляду даних і дефлятор ВВП залишиться близьким до нашої оцінки 25%, то у травні 2023 року Україна виплатить 1,3 млрд грн власникам ВВП-варантів", - зазначила у коментарі головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Водночас, за її словами, частину суми Мінфін заплатить собі, оскільки він кілька разів викуповував варанти з ринку.

"Станом на кінець 2021 року сума викупу становила майже $0,5 млрд, або 15% від номіналу варантів. Це знизить фактичні виплати до бюджету до 1,1 млрд грн", – ділиться розрахунками Білан.

На думку керівника аналітичного відділу Альфа-Банку Олексія Блінова, дані про зростання за четвертий квартал дають можливість очікувати зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,3%.

"Оцінюємо підсумкове зростання реального ВВП у 2021 році у 3,3%, відповідно виплату у травні 2023 року - у 2,4 млрд грн, або 2,5 цента на долар номіналу варантів", - прокоментував Блінов.

Він також нагадав, що Україна викупила частину варантів, тож майже 17% виплат де-факто так і залишаться на казначейських рахунках.

Із прогнозом зростання реального ВВП на 3,3% за підсумками минулого року згоден і старший аналітик Центру макроекономічного моделювання KSE Institute Ігор Дейсан.

"Такі темпи нижчі, ніж очікувалося у квітні та липні 2021 року (тоді експерти Київської школи економіки прогнозували зростання на рівні 4,7% та 3,6% відповідно). Більш помірні темпи зростання пояснюються насамперед енергетичною кризою у світі та продовженням негативного впливу пандемії на економіку", – прокоментував Дейсан.

Як повідомлялося, у 2020 році українська економіка впала на 4%, зокрема в четвертому кварталі того року – на 0,5%.

У першому кварталі 2021 року Держстат зафіксував спад української економіки на 2,2%, після чого у другому і третьому кварталах вона зросла відповідно на 5,7% та 2,7%, причому обидва рази Держстат покращував попередню оцінку на 0,3 процентного пункту.

Нацбанк оцінив зростання ВВП України загалом за 2021 рік у 3%, тоді як, на думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він перевищив цей показник.

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3 млрд 239,32 млн (20% обсягу реструктуризації) і не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варантами здійснюватимуться щорічно в грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України у 2019-2038 рр., проте через два календарні роки - тобто між 2021-м і 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік буде нижчий за 3% або реальний ВВП буде меншим ніж $125,4 млрд, то виплат за паперами не буде. Якщо ж приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище ніж 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Окрім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП. Відсутність якихось обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикували окремі політики та експерти всередині країни.