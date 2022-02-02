Економіка

13:20 02.02.2022

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

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Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

Президент України Володимир Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї завдяки діям України та країн-союзників.

"Щодо гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, незважаючи на ту паніку. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню та заспокоїли ринки. Сьогодні триває зміцнення нацвалюти", - сказав він на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Королівства Нідерландів Марком Рютте у середу.

За його словами, великий вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, які відкривали фінгарантії, що давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що не варто виводити кошти.

Візити лідерів європейських країн також знизили ризики валютного ринку України, зазначив Зеленський.

Теги: #стабілізація #гривня
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