Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

Президент України Володимир Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї завдяки діям України та країн-союзників.

"Щодо гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, незважаючи на ту паніку. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню та заспокоїли ринки. Сьогодні триває зміцнення нацвалюти", - сказав він на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Королівства Нідерландів Марком Рютте у середу.

За його словами, великий вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, які відкривали фінгарантії, що давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що не варто виводити кошти.

Візити лідерів європейських країн також знизили ризики валютного ринку України, зазначив Зеленський.