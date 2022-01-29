Економіка

09:00 29.01.2022

Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

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Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

США в пакеті санкцій, що готується на випадок "вторгнення" РФ в Україну, наголосили на заходах, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу, заявив співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Пітер Харрелл.

У віртуальному виступі в Експортному центрі в Массачусетсі він сказав: "Ми не можемо заздалегідь передбачити всі конкретні дії, але насправді мета полягає в тому, щоб вжити заходів, які, на нашу думку, згодом призведуть до зниження промислового потенціалу Росії та її виробничих потужностей, а не до проблем традиційних вітчизняних споживачів".

Він зазначив, що "серйозні фінансові витрати понесуть великі російські фінансові установи", планується також "запровадити низку досить жорстких заходів експортного контролю, які призведуть до зниження промислового потенціалу Росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі", а також "знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах".

Харрелл не конкретизував, на які сектори російської економіки будуть скеровані санкції, проте ЗМІ з посиланнями на чиновників з Білого дому згадали про авіацію, морську справу, робототехніку, штучний інтелект, квантові обчислення та оборону.

Харрелл також заявив, що у Вашингтоні "цілком впевнені, що у нас буде дуже високий рівень узгодженості з Європою, якщо Росія справді вторгнеться в Україну".

Як повідомило агентство Bloomberg, санкційні заходи загалом будуть підрозділятися на кілька категорій, включно з обмеженнями на рефінансування російського суверенного боргу, фінансові санкції та виділення фізичних та юридичних осіб, близьких до Кремля.

Західні союзники також працюють над низкою заходів, пов'язаних із торгівлею, що охоплюють ключові товари та сектори.

 

 

Теги: #сша #напрям #санкції #росія
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