"Нафтогаз" надасть німецькому регулятору аргументи щодо необхідності відповідності європейським правилам "Північного потоку-2" повністю

НАК "Нафтогаз України" в рамках процесу сертифікації оператора "Північний потік-2" надасть німецькому регулятору BNetZA юридичні аргументи щодо необхідності відповідності європейським правилам усього газопроводу, а не лише його німецької частини, написав голова НАК Юрій Вітренко у Facebook.

"Попри те, що "Північний потік-2" – це єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, росіяни хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км із понад 1200 км. Однак газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку з продовженням газопроводу "Північний потік-1" уже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, щоб правила стосувалися усього газопроводу – від Усть-Луги у Росії до Лубміна у Німеччині", - зазначив він.

Вітренко зазначив, що "Газпром" хоче зробити свою нещодавно створену дочірню компанію Gas for Europe власником та оператором лише німецької частини "Північного потоку-2", що є маніпуляцією та неповагою до європейського законодавства.

"Це прямо суперечить чітко вираженій політичній волі Європейського парламенту і Ради ЄС, які свідомо розповсюдили правила Третього енергопакета ЄС на "Північний потік-2". Це сталося у квітні 2019 року. "Газпром" намагався в рамках регуляторних процедур отримати звільнення від застосування вимог Третього енергопакета ЄС до "ПП-2", однак спочатку BNetzA, а згодом і Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовили у наданні будь-яких преференцій цьому газопроводу", - нагадав голова НАК.

"Ми очікуємо від нового уряду Німеччини та регулятора, що вони не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки і зневажати європейські норми і закони. Особливо зараз, в умовах, коли він може розпочати нові агресивні дії проти України в будь-який момент. Адже даючи Росії право бути над законом в енергетиці, Путін отримує зелене світло бути понад законом і здоровим глуздом і в усьому іншому", - резюмував він.

Як повідомлялося, BNetzA у середині листопада 2021 року призупинило процедуру сертифікації "Північного потоку-2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.

Регулятор повідомив, що швейцарська Nord Stream 2 AG "вирішила не перетворювати свою юридичну форму, а натомість заснувати дочірню компанію в Німеччині виключно для управління німецькою частиною трубопроводу - це дочірнє підприємство має стати власником і оператором німецької частини газопроводу". Згодом дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора передачі.

У свою чергу голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко зазначив, що намір створити "доньку" в Німеччині, яка нібито буде незалежним оператором трубопроводу на розташованій на німецькій території ділянці, є юридичним трюком та зневажанням європейських правил.

Наприкінці січня 2021 року Nord Stream 2 AG заявив про заснування німецької дочірньої структури Gas for Europe GmbH, яка стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік-2", розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об'єктів у Лубміні як незалежний оператор транспортної системи відповідно до закону про енергетичне господарство ФРН (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).