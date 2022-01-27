Економіка

11:01 27.01.2022

Раді не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови ФДМ, у трьох нардепів не спрацювали кнопки, оголошено перерву

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Раді не вистачило голосів для звільнення Сенниченка з посади голови ФДМ, у трьох нардепів не спрацювали кнопки, оголошено перерву

Верховна Рада не підтримала відставку Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України (ФДМ).

Ухвалення відповідного проєкту постанови №6382 підтримали 223 народних депутати на пленарному засіданні в четвер за необхідних 226 голосів для ухвалення позитивного рішення.

Після голосування народний депутат Сергій Власенко заявив, що під час голосування у трьох народних депутатів фракції "Батьківщина" не спрацювали кнопки - вони голосували, а система показала, що ні. За його словами, проголосувати не змогли Сергій Євтушок, Володимир Кабаченко та Іван Крулько.

У зв’язку з цим Власенко попросив оголосити перерву для перевірки коректності роботи системи голосування.

Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на прохання народних депутатів оголосив півгодинну перерву у пленарному засіданні для з'ясування всіх технічних причин, чому не спрацювали пульти депутатів.

Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року.

Сенниченко розпочав кар'єру 1997-го економістом у Національному банку України, де здійснював управління проектами групи Світового банку у фінансовому секторі. Протягом 2000-2001 років працював у службі прем'єр-міністра України на посаді міжнародного секретаря. Також обіймав посаду заступника директора від України в Чорноморському банку торгівлі та розвитку.

2004-2006 рр. - керівник офісу програм Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

2006-2010 рр. - директор Британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

2013-2016 рр. - директор Jones Lang LaSalle в Україні, директор з розвитку бізнесу в СНД.

2016-2018 рр. - директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті", де також здійснював корпоратизацію та реформу державного підприємства.

Теги: #рада #сенниченко
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