Економіка

16:39 26.01.2022

Шмигаль розраховує на укладення Угоди про "промисловий безвіз" з ЄС у 2022 році

1 хв читати
Шмигаль розраховує на укладення Угоди про "промисловий безвіз" з ЄС у 2022 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про можливість укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА) з Європейським Союзом, т.зв. промисловий безвіз, до кінця 2022 року.

"Взаємодія сторін у межах попередньої оцінки та регулярні звіти щодо виконання наданих рекомендацій дає нам підстави сподіватися на укладення Угоди АСАА до кінця 2022 року", - сказав Шмигаль на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у середу.

Крім того, за його словами, Україна розраховує на приєднання до спільної транзитної процедури ЄС також у 2022 році.

Серед пріоритетів уряду також є укладення угоди з ЄС про лібералізацію міжнародних транзитних вантажних перевезень.

Як повідомлялося, на початку січня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Угоду про "промисловий безвіз" з Європейським Союзом не буде укладено у 2022 році.

Теги: #промисловий_безвіз #шмигаль
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 25.01.2022
Головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ

Головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ

16:07 23.01.2022
Із понеділка вакциновані українці старше 60 років зможуть використовувати "ковідну тисячу" для покупки ліків - Шмигаль

Із понеділка вакциновані українці старше 60 років зможуть використовувати "ковідну тисячу" для покупки ліків - Шмигаль

17:50 20.01.2022
Україна та Європейське регіональне бюро ВООЗ уклали угоду про співпрацю на 2022-2023 роки

Україна та Європейське регіональне бюро ВООЗ уклали угоду про співпрацю на 2022-2023 роки

17:53 17.01.2022
Шмигаль зустрівся з главою МЗС Канади, розраховує на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю

Шмигаль зустрівся з главою МЗС Канади, розраховує на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю

13:26 12.01.2022
Шмигаль: Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19

Шмигаль: Ми очікуємо, що 2022 рік стане роком завершення пандемії COVID-19

17:34 28.12.2021
Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

12:39 28.12.2021
Шмигаль відсвяткує Новий рік та Різдво в Україні в родинному колі – прес-секретар

Шмигаль відсвяткує Новий рік та Різдво в Україні в родинному колі – прес-секретар

14:43 23.12.2021
Реєстр ветеранів війни має запрацювати найближчим часом - Шмигаль

Реєстр ветеранів війни має запрацювати найближчим часом - Шмигаль

15:01 22.12.2021
Президент створює відповідний тиск для того, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО - Шмигаль

Президент створює відповідний тиск для того, щоб Україна отримала реальні перспективи участі в НАТО - Шмигаль

15:42 21.12.2021
Шмигаль: Наслідки зміни клімату є одним із найгостріших світових викликів

Шмигаль: Наслідки зміни клімату є одним із найгостріших світових викликів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

НБУ може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних

ОСТАННЄ

Українська делегація на чолі з міністром економіки обговорить у Парижі економічну співпрацю з Францією

Шуляк про обов'язкове використання касових апаратів ФОП: Бізнес виходить із тіні

Можливі санкції щодо РФ не мають стосуватися "Північного потоку 2" - глава МЗС Австрії

Вплив фінансово-промислових груп та корупція стали основними причинами кризового стану "Укрзалізниці" - ТСК

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну вже підготовлено - Мінфін США

ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

Україна в 2021/22 МР збере 1 млн тонн високоолеїнового соняшника - думка

Україна у грудні скоротила виплавку сталі на 8,5% до грудня-2020, піднявшись з 14-го на 13-те місце у рейтингу Worldsteel

Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

ВР має намір продовжити термін проведення конкурсів управителів багатоквартирних будинків до 1 березня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА