Шмигаль розраховує на укладення Угоди про "промисловий безвіз" з ЄС у 2022 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про можливість укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА) з Європейським Союзом, т.зв. промисловий безвіз, до кінця 2022 року.

"Взаємодія сторін у межах попередньої оцінки та регулярні звіти щодо виконання наданих рекомендацій дає нам підстави сподіватися на укладення Угоди АСАА до кінця 2022 року", - сказав Шмигаль на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у середу.

Крім того, за його словами, Україна розраховує на приєднання до спільної транзитної процедури ЄС також у 2022 році.

Серед пріоритетів уряду також є укладення угоди з ЄС про лібералізацію міжнародних транзитних вантажних перевезень.

Як повідомлялося, на початку січня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Угоду про "промисловий безвіз" з Європейським Союзом не буде укладено у 2022 році.