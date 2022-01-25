Економіка

17:41 25.01.2022

Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

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Дефіцит держбюджету в грудні сягнув 132 млрд грн, у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 198 млрд грн - ДКСУ

Дефіцит державного бюджету в грудні становив 131,96 млрд грн, загалом у 2021 році держбюджет зведено з дефіцитом 197,9 млрд грн, свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ).

Згідно з ними, загальний фонд держбюджету у грудні 2021 року зведено з дефіцитом 110,15 млрд грн, дефіцит загального фонду держбюджету за 2021 рік загалом становив 168,85 млрд грн.

Як зазначила ДКСУ, запозичення держбюджету у 2021 році становили 618 млрд грн (зокрема, зовнішні – 208 млрд грн), тоді як у грудні минулого року запозичення були на рівні 125 млрд грн (зовнішні – 50 млрд грн).

Погашення за минулий рік сягнули 441 млрд грн, зокрема за зовнішніми зобов'язаннями – 97,6 млрд грн. У грудні минулого року погашення становили 29 млрд грн, зокрема за зовнішніми зобов'язаннями -1,9 млрд грн, свідчать дані Держказначейства.

Приватизація принесла до держбюджету-2021 5,097 млрд грн за плану 12,285 млрд грн, зазначило ДКСУ.

Водночас фінансування за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку становило 12,5 млрд грн минулого року, з яких 10,3 млрд грн - у грудні.

Доходи держбюджету-2021 становили 1,296 трлн грн за плану в 1,281 трлн грн, зокрема за загальним фондом – 1,084 трлн.

Видатки держбюджету минулого року становили 1,49 трлн грн за плану в 1,54 трлн грн, зокрема за загальним фондом - 1,259 трлн.

 

Теги: #дефіцит #бюджет #дксу
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