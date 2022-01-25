Економіка

16:40 25.01.2022

США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

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США заявляють про готовність за необхідності забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу - ЗМІ

Адміністрація США буде готова забезпечувати країни Європи альтернативними постачаннями газу, якщо в цьому буде потреба, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на неназваного представника американського керівництва.

"США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно", - пише агентство.

Зокрема, для цього Вашингтон підтримує контакти з виробниками СПГ, розглядає можливості компаній, здатних організувати великі постачання газу. Bloomberg зазначає, що це робиться "на випадок перебоїв із російськими постачаннями".

Представник адміністрації США також заявив, що Росії не варто використовувати галузь енергетики "як зброю", оскільки, на його думку, вона сама ж від цього постраждає.

Співрозмовник журналістів нагадав, що США продовжують роботу над санкціями проти РФ на випадок її нападу на Україну.

Теги: #сша #європа #газ
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