Економіка

14:22 25.01.2022

ВР має намір надати державну підтримку українському книговиданню

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ВР має намір надати державну підтримку українському книговиданню

Верховна Рада підтримала у вівторок у першому читанні 277 голосами законопроєкт №6287 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження".

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів "Про видавничу справу" та "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" та запровадити державні субсидії для відшкодування витрат на оренду нерухомого майна спеціалізованим магазинам для торгівлі книгами.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, суб'єкти видавничої справи, які продаватимуть книжки українською мовою чи мовами ЄС та корінних народів України з використанням РРО у книгарнях, отримають гарантоване право на державну субсидію для відшкодування кваліфікаційних витрат на оренду приміщення.

Сума субсидії не може перевищувати вартості оренди, а також не може бути більшою, ніж 20% від суми доходу, отриманого від продажу книг у відповідній книгарні. Субсидія надаватиметься щокварталу, починаючи з першого кварталу 2023 року.

Законопроєкт також передбачає надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг на визначену законопроектом суму (0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Такий сертифікат надаватиметься при отриманні свідоцтва про народження, а також при отриманні громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України. Сертифікат може бути використаний виключно для придбання видань державною мовою у розповсюджувача видавничої продукції. Сертифікати видаватимуться з 1 січня 2023 року.

У розділі фінансово-економічного обґрунтування пояснювальної записки зазначається, що сума видатків із держбюджету на надання субсидій книгарням у 2023 році становитиме від 52 до 86 млн грн.

Теги: #рада #книговидавництво
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