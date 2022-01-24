Економіка

20:34 24.01.2022

З 1 березня уряд проіндексує пенсії на 14%

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З 1 березня уряд проіндексує пенсії на 14%

З 1 березня 2022 року в Україні буде проіндексовано пенсії на 14%, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього року ми проіндексуємо своєчасно, як робили й у попередні роки, з 1 березня пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. У середньому пенсії збільшаться на 500 грн. Відповідно, майже 5 млн. 900 тис. тих, хто отримує страхові пенсії, призначені до 2019 року, отримають доплати в середньому по 500 грн", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

За його словами, пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.

Крім того, буде збільшено мінімальні пенсії для пенсіонерів, які не мали страхового стажу. Також збільшаться розміри державної допомоги та будуть проіндексовані доплати до пенсій для громадян віком від 70 років.

 

 

Теги: #індексація #пенсії
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