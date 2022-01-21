Економіка

19:09 21.01.2022

ФДМ отримав удосконалену систему автоматичної оцінки землі

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ФДМ отримав удосконалену систему автоматичної оцінки землі

Доопрацьований функціонал сервісу автоматичної оцінки вартості землі, який використовує Фонд держмайна України (ФДМ), дасть змогу позбутися випадків оцінки ділянок сільськогосподарського призначення нижче за мінімально допустиму законом вартість землі, через що раніше не можна було завершити оформлення таких угод, повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Про завершення робіт із покращення інструменту оцінки, над яким протягом пів року спільно працювали працівники ФДМ, Міністерства аграрної політики та продовольства і Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, міністр повідомив у Facebook у п'ятницю.

"Через недостатню кількість угод для порівняння та некоректне внесення до бази інформації про деякі угоди в роботі сервісу траплялися випадки некоректного обчислення оціночної вартості. Ситуація ускладнювалася тим, що середні ціни могли спотворюватися окремими угодами, де сільськогосподарські землі купували за цінами для несільськогосподарських, із прицілом на їх використання для інших потреб", - пояснює Лещенко.

За його даними, розмір податків, які стягують під час угод купівлі-продажу або міни земельної ділянки, розраховується з показника оціночної вартості. Крім того, вартість продажу ділянки не може бути нижчою від її оціночної вартості, тому некоректний її розрахунок, який часом траплявся, призводив до неможливості закінчити оформлення угоди і коректно розрахувати розмір відповідних податків.

Міністр уточнив, що в роботі сервісу, крім виправлення зазначеної помилки, покращилася якість розрахунків оціночної вартості земельних ділянок та нерухомості для випадків, коли не було раніше укладених угод з аналогічними параметрами.

Наголошується також, що внесені в роботу оціночного сервісу зміни удосконалили алгоритми розрахунку оціночної вартості не лише земельних ділянок, а й деяких типів житлової нерухомості, зокрема гуртожитків.

"Сьогодні можемо стверджувати, що оціночна вартість земельних ділянок вираховується коректно. Крім того, зі зростанням кількості угод робота сервісу стане ще точнішою. Головне — сервіс справді ефективний і залишиться безкоштовним для користувачів", - підсумував міністр у Facebook.

 

Теги: #доопрацювання #земля #оцінка
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