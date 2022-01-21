Економіка

18:16 21.01.2022

Рада має намір розглянути законопроєкти про економічний паспорт 27 січня

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Рада має намір розглянути законопроєкти про економічний паспорт 27 січня

Верховна Рада має намір розглянути в першому читанні пакет президентських законопроєктів про економічний паспорт українця №6394-6397 на пленарному засіданні в четвер, 27 січня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Депутати також у четвер планують розглянути в другому читанні законопроєкт №5719, який покладає на виробників та імпортерів тютюнових виробів зобов'язання сплачувати 5%-й роздрібний акциз з тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин для електронних сигарет, зазначив Ярослав Железняк.

За його словами, у вівторок парламент планує розглянути законопроєкти №4278 та №4279, які пропонують підвищити неоподатковувану ПДВ вартість міжнародних посилок для фізосіб з EUR100 до EUR150.

Теги: #законопроекти #економічний_паспорт
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